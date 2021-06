Mercato Udinese – Marino mette nel mirino un difensore polacco

L'Udinese è alla ricerca di un difensore che possa migliorare il reparto. Marino ha messo gli occhi su un giovane polacco: ecco chi

L'Udinese è al lavoro per migliorare la squadra in vista del prossimo anno. Dopo qualche stagione non indimenticabile, la società vuole togliersi qualche soddisfazione in più. Servirà, quindi, un calciomercato intelligente. La partenza di De Paul è inevitabile, ma con i soldi della sua cessione potrebbero arrivare buoni innesti. L'argentino è molto vicino a trasferirsi all'Atletico Madrid per trentacinque milioni di euro. Una volta trovato il sostituto del centrocampista, la dirigenza cercherà di rinforzare il reparto difensivo. Ad oggi, l'unica certezza si chiama Bram Nuytinck. Tutti gli altri sono considerati cedibili o comunque non indispensabili. Marino ed i suoi collaboratori stanno valutando diversi profili. Nelle ultime ore è uscito il nome di un giovane polacco. Ecco di chi si tratta.