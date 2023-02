Udinese – Un voto al mercato bianconero: l’analisi delle cessioni

La squadra di Sottil continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Nel frattempo non perdere le pagelle sul mercato

Redazione

L'Udinese ha lavorato intensamente per tutto il mercato di Gennaio. Una sessione molto difficile per il calcio italiano, visto che la disponibilità economica era tutt'altro che elevata. Alla fine si è fatto il massimo con quello che si aveva a disposizione e nonostante i problemi dell'ultimo minuto, la squadra può ritenersi soddisfatta, visto che non è stata minata la sua competitività. Proprio in questo articolo verrà fatto un resoconto su tutte le operazioni eseguite principalmente in uscita dalla società. Un bel punto sul mercato bianconero.

Partiamo dalle uscite e analizziamole in ordine cronologico. Il primo giocatore a salutare il team friulano è stato Bram Nuytinck nel corso dei primi giorni di questo mercato. L'ex capitano ha firmato per la Sampdoria dove è riuscito a trovare la titolarità che ad Udine manca da diverso tempo. La dirigenza in questa situazione ha fatto un buon lavoro, visto che è riuscita a liberarsi di un calciatore comunque scontento per la sua posizione. Va comunque fatto notare che da questo affare la squadra non ha incassato nulla. Il secondo addio è quello di Mato Jajalo al Venezia. Non sono ancora note le cifre dell'affare e di conseguenza è molto difficile dare un giudizio all'operato di tutta l'area tecnica ed in primis del direttore Pierpaolo Marino.

L'ultimo affare — Proprio il giorno prima del gong finale è arrivata una brutta notizia. Jean Victor Makengo firma per il Lorient per dieci milioni di euro e tre di bonus. Una trattativa lampo conclusa veramente in maniera rapida. Sicuramente una buona plusvalenza per i bianconeri, ma allo stesso tempo c'è un problema evidente: il francese non è stato sostituito. Questa mancanza di alternative potrebbe essere un grosso problema in vista della seconda parte di stagione. Nel complesso sul reparto uscite possiamo dare alla squadra un buon 7.