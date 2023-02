Mercato Udinese – Un voto al mercato bianconero: le operazioni in entrata

L'Udinese continua a lavorare in vista dei prossimi incontri. Nel frattempo facciamo un punto sulle trattative sia in entrata che in uscita

Ieri pomeriggio abbiamo dato un voto a tutte le operazioni in uscita fatte dalla società dei Pozzo. Oggi è il turno di tutti gli affari chiusi in entrata. Quello invernale è stato un mercato tradizionale per l'Udinese che probabilmente è stata una delle poche squadre che ha potuto chiudere qualche operazione in entrata senza grossi problemi economici o finanziari. Andiamo subito a vedere tutte e tre le trattative che sono state fatte nel corso di questo mese.

Il primo affare concluso in ordine cronologico è quello che riguarda l'esterno d'attacco Matheus Martins. Il brasiliano è un vero e proprio talento in prospettiva ed in questo caso l'Udinese ha chiuso un colpo molto interessante in ottica futura. Con soli sette milioni la squadra gestita dai Pozzo si è assicurata un giocatore che sicuramente farà parlare di se. Un voto minimo che può essere assegnato a questa trattativa è sicuramente un 8, anche per la cessione temporanea al Watford che permetterà al ragazzo di continuare a crescere. La seconda trattativa, invece, è quella che riguarda un altro attaccante. Stiamo parlando della giovanissima prima punta arrivata dal Belgio: Sekou Diawara. Questo talentino è già stato inviato alla Primavera e solo con il tempo potrà farci vedere tutte le sue capacità balistiche.

Il colpo di scena — Sulla carta l'Udinese non aveva altri grandi movimenti da fare, se non un centrale di difesa dopo l'addio di Bram Nuytinck. Alla fine, però, è arrivata la bomba e l'infortunio di Gerard Deulofeu. Motivo per cui la società si è trovata costretta ad operare sul mercato. L'arrivo di Thauvin è sicuramente una grande occasione colta e anche per questa operazione ci sta un'ampia sufficienza. Allo stesso tempo, però, bisogna anche far notare l'addio di un titolare come Makengo senza che venga preso nessun sostituto. Il mercato in entrata è stato buono per i colpi, ma allo stesso tempo incompleto. Il voto finale rasenta la sufficienza: 6.