Udinese – Parla Dal Cin: “Questo club per i Pozzo è questione di cuore”

Il team bianconero continua a lavorare sul campo da gioco senza dare troppo peso alle voci che si stanno susseguendo in queste ultime ore. Secondo diversi giornali potrebbe arrivare una clamorosa cessione della società. Questa ipotesi è stata direttamente smentita con un comunicato ufficiale del club, ma le voci sembrano non volersi placare. Nelle ultime ore sono diversi i personaggi del passato che hanno espresso un proprio parere su questa situazione. Uno degli ultimi ma anche dei più importanti è sicuramente Dal Cin che è stato direttore della squadra per diverso tempo. Andiamo a leggere le sue dichiarazioni fatte al Gazzettino di Udine.

"L'Udinese per Gianpaolo Pozzo e per la sua signora è una questione di cuore". L'ex direttore ci ha subito tenuto a specificare che il rapporto che lega i Pozzo alla società friulana è molto di più che una semplice questione di affari, proprio per questo motivo vede così difficile una cessione in tempi imminenti. Allo stesso tempo ha anche specificato che per lui non solo è difficile, ma si può classificare come impossibile la vendita del pacchetto azionario di maggioranza. La sua intervista non si conclude qua e di conseguenza non andiamo a perdere tutte le ultime frasi sulla famiglia che guida il club da diverso tempo.