Notizie Udinese – Caso Udogie: snobbato da Mancini, ma non dalla Nigeria

Il laterale ha iniziato la stagione dove aveva lasciato la precedente. Nel frattempo, però, resta in attesa di una chiamata dalla nazionale

La stagione di Destiny Udogie è iniziata nel migliore dei modi, stiamo parlando di un calciatore che non vede l'ora di mettersi in gioco anche in palcoscenici più importanti della nostra Serie A, visto che ha dimostrato di avere delle qualità uniche. Al momento, però, non può ancora godersi nemmeno una meritatissima convocazione nella nazionale maggiore. Dopo un avvio scoppiettante, Destiny è stato comunque tagliato fuori dai convocati del commissario tecnico Roberto Mancini. Una chiamata che fa scalpore, soprattutto per i nomi che sono stati scelti al suo posto. Nel frattempo la nazionale nigeriana si sfrega le mani per un semplice motivo: tutto può ancora cambiare.

Il giocatore dell'Udinese nasce in Italia, più precisamente a Verona ma da dei genitori nigeriani e di conseguenza è ancora in possesso della possibilità di scegliere per quale nazionale giocare. Sicuramente la Nigeria farebbe carte false per potersi aggiudicare un talento di questo tipo che potrebbe essere titolare (in tutte le nazionali) nel corso dei prossimi 15 anni. Non è detto che proprio la nazione africana non ci provi fino all'ultimo, ma la palla passa nelle mani di Roberto Manciniche già il prossimo novembre potrebbe mettere fine alla telenovela con un semplice gesto: la convocazione.

In under 21

Adesso Destiny è concentrato ed ha voglia di fare comunque bene. Il difensore dovrà comunque difendere la maglia degli azzurri o meglio degli azzurrini. Il coach Nicolato lo ha convocato con l'under 21. Si spera che in questo caso abbia la possibilità di fare più minuti possibili. Solo così può continuare a crescere un ragazzo che in pochissimo tempo ha dimostrato tantissimo.