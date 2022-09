Calciomercato Udinese – Walace pensa ancora al Brasile: le ultime

La squadra allenata da Andrea Sottilè la vera rivelazione di questo avvio di campionato. Stiamo parlando di una società che in pochissimo tempo è riuscita a riprendere il lavoro lasciato da Gabriele Cioffi e migliorare. Siamo a cinque vittorie di fila e soprattutto nessuna intenzione di smettere. Ora arriverà un altro incontro molto importante proprio contro l'ex mister ora al Hellas Verona. Un Monday Night che non si potrà sbagliare per nessun motivo al mondo. I tre punti significano, oltre che continuità, la possibilità di iniziare a pensare all'Europa. Nel frattempo un protagonista di questa prima parte pensa ad un futuro lontano da Udine. Il centrocampista al centro dell'articolo (come si può evincere dal titolo) è il brasiliano Walace.