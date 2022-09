News Udinese – Arslan: “Udine è una società che vive per il calcio”

Il team bianconero si gode questa partenza incredibile. La società non vede l'ora che possa ricominciare il campionato per poter fare la differenza dal primo all'ultimo minuto. Il prossimo incontro non sarà semplice ed è in programma contro un altro team non estremamente in forma, ma che ha grande voglia di rilancio e di riscatto. Stiamo parlando del Hellas Verona allenato da Gabriele Cioffi che al momento può vantare solo cinque punti nei primi sette incontri. Senza ombra di dubbio un bottino troppo magro per la società veronese. Cambiando discorso, nelle ultime ore è stato intervistato un giocatore bianconero molto importante. Ecco le dichiarazioni del centrocampista Tolgay Arslan.