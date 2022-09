Notizie Udinese – La partenza di Bijol è da paura / Sottil se lo tiene stretto

Jaka Bijol si sta confermando come uno dei difensori centrali più in forma del nostro campionato. Il giocatore non vede l'ora di continuare a fare la differenza sul campo da gioco e dire la sua contro degli avversari di un certo livello. Il match contro i neroazzurri di Simone Inzaghi è stata la prima conferma vera e propria sul campo. Nel corso dei novanta minuti non solo è riuscito a mettere il bastone tra le ruote a tutti gli attaccanti della società milanese (dal Tucu Correa a Lautaro Martinez, passando per Dzeko) ma si è anche confermato in fase offensiva. Dopo il match di due domenica fa, adesso è pronto anche per la nazionale.