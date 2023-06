News Udinese – Ufficiale: Padelli rinnova il suo contratto fino al 2025

L'Udinese non si ferma mai. Nonostante il campionato sia terminato da meno di una settimana, tutta la squadra è già ampiamente operativa sul mercato sia in entrata che in uscita. Proprio per questo motivo in queste ultime ore è arrivata la conferma della firma del portiere Daniele Padelli. Il secondo di Marco Silvestri ha rinnovato il suo contratto per le prossime due stagioni e di conseguenza fino al 2025 difenderà la porta dell'Udinese, ma soprattutto lo spogliatoio della squadra del Friuli Venezia Giulia. Questa scelta molto probabilmente è stata fatta dopo aver ricevuto il no secco dallo Shaktar Donetsk per il portiere Trubin. A quel punto la società si è voluta garantire i due portieri che nel corso di questa annata non hanno fatto male. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime che arrivano sul mercato. L'Udinese ha paura di poter perdere Perez. La clausola che fa spaventare tutti <<<