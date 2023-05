Calciomercato Udinese – Walace possibile addio? La verità sul brasiliano

L'Udinese continua a lavorare sul mercato in vista della prossima stagione. La squadra del patron Pozzo ha tutto l'interesse nel restare competitiva e soprattutto (salvo clamorosi infortuni) cercare in tutti i modi di fare la differenza sia dentro che fuori dal campo. In queste ore si iniziano a fare i primi punti in vista delle trattative estive. Il calciatore nello specifico che è al centro del mercato è il brasiliano Walace. Il ragazzo arrivato dalla Germania ha completato una stagione di ottimo livello e sono davvero tante le squadre che lo hanno messo sotto osservazione. L'ultima in ordine cronologico sembra essere l'Olympique Marseille di Igor Tudor. Il tecnico croato ha visto Walace compiere i primi passi in Italia, visto che ha guidato l'Udinese da giugno del 2019 fino all'arrivo di Luca Gotti. Di conseguenza i due si conoscono davvero molto bene. Al momento l'Udinese, però, non ha nessuna intenzione di cedere un calciatore così importante. Servirà davvero un'offerta monstre per permettere a mister Sottil di privarsi di un centrocampista con queste qualità. Nel frattempo non perdere tutte le ultime che arrivano dal mercato. Becao ha scelto il suo prossimo club <<<