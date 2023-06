Mercato Udinese – Walace spegne le voci: “Ci vediamo l’anno prossimo”

Il centrocampista brasiliano Walace spegne le voci di una possibile cessione nel corso di questa estate. Ecco tutte le sue dichiarazioni

L'Udinese di mister Andrea Sottil si gode finalmente le meritate vacanze dopo una stagione che definire infinita è addirittura riduttivo. Alla fine del match contro i bianconeri di Torino hanno parlato tutti i calciatori più importanti. Tra i tanti messi sotto osservazioni c'è anche il brasiliano Walace. Stiamo parlando dell'unico calciatore insostituibile per il tecnico ex Ascoli, ma allo stesso tempo un calciatore che tante squadre vogliono assicurarsi. Non sarà facile riuscire a mantenere le sue prestazioni e rifiutare le offerte milionarie che arriveranno. Al momento, però, il calciatore ha le idee molto chiare. Non perdiamo tutte le sue dichiarazioni in vista della prossima annata.

"Finisce una stagione bella e dura che ci ha dato tante soddisfazioni. Ringrazio o i tifosi per il sostegno e per la spinta che ci hanno dato e tutti i compagni. Ci vediamo l’anno prossimo". Poche parole dedicate con un post Instagram, ma tutte molto chiare che danno un'idea ben precisa di quello che succederà in squadra. L'idea del centrocampista è chiara e lui vorrà restare in bianconero a giocarsi le sue carte, anche perché ad oggi resta e resterà uno degli imprescindibili per il tecnico. Ricordiamo anche che il calciatore Walace ha rinnovato recentemente fino al 2026.

Le squadre interessate — Diverse società si sono mostrate interessate a lui soprattutto nell'ultima parte della stagione passata. Tutti i club arrivavano principalmente dal Brasile con società come il Flamengo. Ricordiamo però che il calciatore e la società hanno prima rispedito tutte le offerte al mittente e poi si sono assicurati un rinnovo di grande livello per lo spessore del team.