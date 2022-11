Udinese | Ansia Nuytinck: il colpo al ginocchio preoccupa lo staff medico

Il team bianconero dei Pozzo continua a lavorare in vista dell'ultimo incontro di questo 2022. L'anno solare è stato uno dei migliori dell'ultimo decennio per la squadra bianconera. In vista dei prossimi incontri sicuramente bisogna fare molto di più, visto che non si riesce a vincere da oramai ben sei giornate. Tutte le ultime partite sono finite in pareggio e dall'ultima vittoria contiamo ben cinque match in parità e due sconfitte (una contro il Monza in Coppa Italia). Ora contro il Napoli arriverà l'occasione del riscatto che tutti aspettano. Una partita difficile e praticamente proibitiva quella che si giocherà allo stadio Diego Armando Maradona, ma l'Udinese vuole sorprendere come a inizio stagione. C'è da fare anche il punto sugli infortunati, ecco se ci saranno sul campo sia Becao che Bram Nuytinck.