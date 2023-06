Mercato Udinese – Zeegelaar sicuro: “Voglio trovare subito una squadra”

L'olandese Marvin Zeegelaar ha annunciato in prima persona il termine del suo contratto con l'Udinese. Si chiude il terzo matrimonio tra il difensore ex Watford e la società del Friuli Venezia Giulia. Marvin, però, ha già programmato la prossima stagione. Ecco le sue parole in esclusiva per TMW: "È stata una stagione differente rispetto a quanto mi prospettavo, ma la colpa è solo mia se è andata così. Ora cerco solo di trovare una squadra il prima possibile, almeno sarà un anno differente rispetto all’ultimo. Sono convinto che qualsiasi giocatore abbia grande voglia di giocare. Spero di riuscire a restare in A, stiamo comunque parlando di una competizione di primissimo livello. Però non posso dire di non considerare anche altre possibilità". Il difensore farà di tutto per poter continuare a giocare nella massima serie del calcio italiano, anche se siamo sicuri che non lo farà con il team bianconero. Cambiando rapidamente discorso, non perdere le ultime sul mercato. Ecco l'annuncio ufficiale di Tolgay Arslan <<<