Notizie Udinese – Collavino: ”Stadi chiusi? Ecco quanto abbiamo perso”

Franco Collavino è stato intervistato dalla testata tedesca Stadionwelt per parlare della riapertura della Dacia Arena

Il direttore generale si è soffermato sul ritorno dei tifosi allo stadio ed anche su tutte le attività di hospitality connesse con la riapertura in piena sicurezza. ''Il ritorno dei tifosi negli stadi è fondamentale. Il calcio è lo sport di massa per eccellenza, la sua natura è legata alla passione del popolo. Un campionato e mezzo vissuto a porte chiuse aveva annullato l’essenza stessa di questo sport. Abbiamo subito verificato, in positivo, il brivido che ci ha regalato recuperare in quel modo una partita come quella contro la Vecchia Signora. Ha avuto un gusto doppiamente speciale perchè era la prima partita con i nostri tifosi di nuovo presenti alla Dacia Arena, dopo tanto tempo. Poi, oltre all’aspetto sportivo, c’è quello societario: grazie al ritorno del pubblico allo stadio abbiamo potuto riattivare anche tutte le nostre attività di hospitality con sponsor e partner e lo abbiamo fatto nella massima sicurezza''.Ma non finisce qui.