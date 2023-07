Notizie Udinese – Gli acquisti importanti arrivano dall’infermeria / Il punto

L'Udinese si prepara alla nuova stagione e sa che potrà tornare a fare conto su diversi giocatori fuori da tanto tempo per degli infortuni

L'Udinese è pronto per il suo nuovo campionato. La squadra inizierà proprio oggi la prima parte di preparazione sui campi del Bruseschi prima di trasferirsi in Austria dove ci sarà la parte più dura e che porterà all'inizio del campionato fissato per il prossimo 20 Agosto contro la Vecchia Signora di Max Allegri. Si parla di sfide di primissimo ordine e soprattutto di una squadra che ha grande voglia di fare la differenza come fatto nei primi incontri della passata stagione. Senza perdere altro tempo, non possiamo fare altro che andare a vedere tutta la rosa e i rientranti da lunghi infortuni. Potrebbero essere proprio loro il valore aggiunto dell'Udinese nel corso di questa annata.

Il primo calciatore che rimetterà piede sul campo da gioco è Enzo Ebosse. Il difensore centrale (nonché unico convocato dell'Udinese nel corso del precedente Mondiale) ha subito un infortunio ad inizio 2023 e da quel momento è iniziato il suo calvario per tornare sul campo da gioco da protagonista. Il suo recupero sembra essere arrivato a buon punto e dovrebbe seguire assieme alla squadra quasi tutta la preparazione sin dal primo giorno. Il secondo calciatore messo sotto osservazione è sempre un difensore, ma è già tornato sul campo al termine della stagione. Adam Masina vuole far vedere a tutti di essere ancora in grado di fare la differenza e proprio per questo motivo avrà un ruolo importante nel corso della nuova annata.

Gli altri ritorni — Non dimentichiamo anche il ritorno di un talento fondamentale come quello di Gerard Deulofeu. Il calciatore ha voglia di riprendersi il posto da seconda punta e soprattutto rendere come fatto nell'ultima stagione e mezzo. Lo spagnolo è sicuramente uno dei punti di forza della squadra. Infine non dimentichiamo anche Ehizibue che tornerà sul campo da gioco a campionato già iniziato.