News Udinese – Deulofeu al centro del progetto? / Ecco quando rientrerà

Gerard Deulofeu vuole tornare ad essere un punto di riferimento per la squadra bianconera. Il calciatore spagnolo ha dovuto abbandonare i suoi compagni lo scorso gennaio per via di un grave infortunio al ginocchio. L'operazione è riuscito e continua giorno dopo giorno la sua fase di recupero. Sembra essere solo questione di tempo prima che il calciatore possa tornare a dire la sua sul campo da gioco. Andiamo a vedere con esattezza i tempi di recupero per la seconda punta. Ad oggi si parla ancora di un paio di mesi prima del suo reintegro totale in gruppo. Di conseguenza il faro dell'attacco bianconero non ci sarà nel corso del primo mese d'incontri. Per vedere Deulofeu in campo e a tempo pieno bisognerà attendere fine settembre / inizio ottobre. Ora tocca a mister Sottil trovare una soluzione che permetta alla squadra di ovviare a questa assenza. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime sul mercato in entrata. Le ultime sull'affare Lucca <<<