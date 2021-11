Notizie Udinese – Che acquisto! / I tifosi possono stare tranquilli

Andiamo ad analizzare nel dettaglio il rendimento di Marco Silvestri in questo avvio di stagione. Acquisto top

Un' Udinese a due facce non riesce ad evitare la sconfitta contro i nerazzurri. Bene nel primo tempo, troppo molle nella ripresa. La squadra si è disunita e ha lasciato praterie ai ragazzi di Inzaghi. Correa ne ha subito approfittato. Tuttavia, non è tutto da buttare. Ci sono anche diversi aspetti positivi. Uno di questi riguarda un calciatore bianconero. Ecco di chi si tratta.

Stiamo parlando di Marco Silvestri vera sorpresa non solo del match di ieri pomeriggio, ma di questo avvio di stagione in generale. Arrivato ad Udine con il duro compito di sostituire Juan Musso, il classe '91 si sta, forse, rivelando addirittura più forte dell'argentino. Probabilmente è un' affermazione azzardata, ma di sicuro nessuno sente la mancanza del neo portiere dell'Atalanta. Contro i nerazzurri, Silvestri ha realizzato almeno tre parate miracolose: due su Barella ed una su Edin Dzeko. Non è la prima volta che l'ex Verona disputa un'eccezionale partita. Anche contro Bologna e soprattutto Spezia ha realizzato interventi tanto difficili quanto fondamentali. Vi ricordate quanto è costato il suo cartellino?