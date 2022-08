Notizie Udinese – Adani: “I rossoneri potevano fare sei gol sabato…”

Il team guidato da Andrea Sottil non vede l'ora di girare pagina dopo la prima sconfitta. Infatti si lavora già in vista di sabato prossimo

Il primo team friulano continua a lavorare in vista dei prossimi impegni di campionato. Tra soli tre giorni si scende di nuovo in campo e lo si farà contro una Salernitana a dir poco agguerrita e che non vuole lasciare nulla al caso. Gli uomini di Nicola (come l'Udinese) sono a caccia dei primi punti stagionali e farli alla Dacia Arena sarebbe un'iniezione di fiducia molto interessante. Per il momento, però, non è dello stesso avviso la squadra gestita da Andrea Sottil, che dopo una buona partita in quel di San Siro, non vede l'ora di riconfermarsi ad alti livelli. Proprio a proposito dello scorso match, ha espresso il suo pensiero uno dei giornalisti più in hype del panorama calcistico italiano.

Il protagonista di questo articolo è Lele Adani che ieri sera ha espresso il suo parere sul match di sabato (come di consueto) alla Bobo Tv. Queste sono state le sue parole nei confronti della prima partita di questo campionato: "L'atteggiamento degli uomini di Stefano Pioli lascia pochissimo spazio alle repliche. I rossoneri hanno avuto le chance per fare sei gol all'Udinese, proprio come il Napoli contro il Verona di Gabriele Cioffi". Un discorso breve, ma che fa capire benissimo il pensiero del giocatore ex Fiorentina (tra le tante).

L'ora del riscatto

Dopo la sconfitta, inizia la ricerca del riscatto. Bisogna fare il possibile per poter provare e cercare di fare la differenza. Non sarà semplice, visto che dall'altra parte c'è una squadra che non vede l'ora di mettere in difficoltà i bianconeri, ma l'idea è quella di portare a casa i tre punti. La cornice della Dacia Arena potrebbe fare la differenza, con i tifosi pronti per supportare i propri beniamini verso la conquista della prima vittoria stagionale.