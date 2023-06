Udinese – Addio a Pierpaolo Marino / Si lavora al sostituto: la giornata

La notizia del giorno è senza ombra di dubbio l'addio di Pierpaolo Marino alla società del Friuli Venezia Giulia. Il percorso tra il direttore dell'area tecnica e l'Udinese si interromperà il prossimo 30 giugno alla scadenza del contratto. Questa notizia si abbatte su Udine come un vero e proprio fulmine a ciel sereno. Tutto era apparecchiato per un'altra stagione insieme e l'addio sembrava essere stato programmato al termine del 2024, invece la società in comune accordo sembra aver deciso di intraprendere un'altra strada. Adesso non ci resta vedere chi potrà essere il possibile sostituto dell'ex Napoli.