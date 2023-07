Udinese – Dall’addio di Nesto alle voci su Samardzic / La giornata

Le uscite la fanno da padrona in questa settimana all'interno del mondo bianconero. L'Udinese deve difendere a tutti i costi il suo pezzo pregiato Lazar Samardzic . Il calciatore serbo continua ad essere al centro del mercato ed osservato dalle big del nostro campionato. In queste ore sembra fare davvero sul serio il team di Simone Inzaghi. Vedremo se effettivamente c'è qualcosa di concreto tra i due club oppure terminerà tutto in un nulla di fatto. Secondo indiscrezioni, giovedì dovrebbe essere il giorno giusto in cui i due club si incontreranno e cercheranno di trovare un accordo.

Non solo il centrocampista

Non solo a centrocampo, ma anche in attacco si lavora alle uscite. Ad oggi il calciatore svincolato Ilja Nestorovski è davvero molto vicino al Venezia. Il macedone è pronto ad iniziare un nuovo percorso e lo farà con il compagno di tutta una carriera: Mato Jajalo. L'Udinese vuole arrivare pronta al ritiro che inizierà settimana prossima e di conseguenza non c'è tempo da perdere. Restando sul tema Lazar Samardzic, non perdere tutte le dichiarazioni del giornalista in orbita rossonera: Carlo Pellegatti. Ecco le sue parole sul centrocampista serbo <<<