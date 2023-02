News Udinese – Adesso è ufficiale / Una giornata di squalifica a Jaka Bijol

Adesso è arrivata l'ufficialità. Il prossimo incontro con lo Spezia si prospetta tutt'altro che semplice per la squadra friulana: ecco perché

Redazione

Il team bianconero continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. La situazione che sta vivendo l'Udinese è abbastanza difficile e domenica pomeriggio c'è un solo risultato ammissibile: la vittoria. Una squadra che dopo una partenza sprint adesso si trova a combattere per la parte sinistra della classifica e che soprattutto giornata dopo giornata vede allontanarsi quel settimo posto che vale la Conference League. Difficile che si possa fare molto per continuare a sognare un traguardo così ambizioso, ancora più difficile se anziché invertire la rotta si continua ad alternare prestazioni mediocri come le ultime. Domenica sarà come una finale e bisognerà affrontarla senza uno dei migliori giocatori. Ecco la decisione del giudice sportivo.

Dopo cinque ammonizioni arriva la prima squalifica in campionato per un calciatore che è stato a dir poco importante per questa Udinese. Jaka Bijol non potrà essere dell'incontro e dovrà sostenere i suoi compagni dalla tribuna. Una decisione che ci si aspettava da sabato sera quando è stato sanzionato dopo un intervento scorretto ai danni dell'attaccante neroazzurro. Adesso tocca ad Andrea Sottil trovare una quadra e soprattutto un sostituto in una situazione che in difesa si prospetta davvero molto complessa. Ecco chi potrebbe scendere in campo dal primo minuto.

Le idee di Sottil — Domenica come detto in precedenza sarà difficile riuscire a mettere in campo una difesa di prime linee. Anzi, possiamo già dire oggi che molto probabilmente diversi giocatori fondamentali non saranno dell'incontro e di conseguenza bisognerà affidarsi alle seconde linee. Fortunatamente il rientro di Masina mette una piccola pezza in questa situazione tutt'altro che semplice, ma va ancora monitorata la condizione di Nehuen Perez e di conseguenza in difesa potrebbero esserci anche della altre sorprese. Cambiando rapidamente discorso, non perdere le ultime sull'infortunio di Enzo Ebosse. Il punto sul difensore centrale camerunense <<<