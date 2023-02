Udinese – Lesione del crociato per Enzo Ebosse: stagione finita

Il team bianconero dovrà fare a meno di uno dei difensori centrali protagonisti di questa prima parte di annata. Ecco le ultime su Ebosse

Redazione

Bruttissime notizie quelle che arrivano questo pomeriggio in casa bianconera. Il difensore centrale Enzo Ebosse è ufficialmente out per il resto della stagione. Per lui lesione del crociato e di conseguenza impossibile il ritorno nel corso di questo campionato. Una situazione tutt'altro che piacevole per la squadra guidata da Andrea Sottil che adesso dovrà fare a meno di una delle riserve più importanti da quando è arrivato ad Udine. Enzo è stato un grande fiato per la squadra nei momenti in cui Rodrigo Becao ha dovuto alzare bandiera bianca. In questa seconda parte di annata sarebbe stato ancora più centrale vista anche la partenza di una risorsa come l'ex capitano Bram Nuytinck. Andiamo a vedere cosa cambia nello scacchiere tattico del mister dopo questa spiacevole notizia.

Fortunatamente per Sottil non cambia nulla negli undici titolari, visto che (come detto in precedenza) Ebosse non era un titolarissimo della difesa a tre. Grandi differenza, invece, ci saranno sul lungo visto che ad oggi la panchina è ridotta veramente al lumicino. Una squadra che ambisce a grandi traguardi come l'Udinese, sicuramente non può trovarsi in una situazione di difficoltà come questa. Ad oggi i possibili difensori centrali rimasti e pronti per giocare nella difesa a tre non sono molti e se andiamo a vedere quelli di ruolo rasentiamo lo zero. Ecco nel dettaglio quali giocatori sono pronti per poter dare una mano anche nei tre davanti a Marco Silvestri.

I possibili sostituti — La notizia molto probabilmente arriva nel momento peggiore, visto che il mercato si è concluso da meno di un mese e di conseguenza è impossibile operare. Sottil deve essere bravo nel cercare e trovare il sostituto in casa. Questa potrebbe essere una grande occasione per un acquisto che ancora non ha trovato molto spazio, stiamo parlando di James Abankwah. Il difensore centrale da diverso tempo gioca con la Primavera ed adesso potrebbe (finalmente) arrivare la chiamata della prima squadra in maniera regolare. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime sul prossimo Kvara. Marino prepara il colpo <<<