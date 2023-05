Calciomercato Udinese – ADL vuole chiudere / Doppio colpo per il Napoli

L'Udinese cercherà di tenere tutti i suoi talenti, ma davanti a certe offerte è quasi impossibile dire di no. Le ultime arrivano da Napoli

L'Udinese continua a lavorare incessantemente sia sul mercato in entrata che su quello in uscita. Nelle ultime ore, però, arriva una notizia che ha del clamoroso ed arriva direttamente da Napoli. Alla radio della società partenopea (Radio Kiss Kiss) è arrivata una comunicazione molto importante in vista della prossima stagione. A quanto pare il Napoli sembra fare sul serio per due calciatori bianconeri. Un nome è già noto a tutti e stiamo parlando di Lazar Samardzic, mentre il secondo è una vera e propria novità visto che non era mai stato accostato agli azzurri: Jaka Bijol. Andiamo a vedere tutte le ultime su questa incredibile trattativa.

La notizia è stata riportata da Valter De Maggio che è un giornalista molto vicino all'ambiente napoletano. Da diverso tempo sappiamo che la società è interessata al talento del centrocampista Lazar Samardzic. Questa trattativa sembra non essere destinata a morire, nonostante l'addio di Luciano Spalletti che tanto aveva tessuto le lodi al calciatore di origini tedesche. La cifra però continua ad aggirarsi intorno ai venticinque milioni di euro e difficilmente la società bianconera potrà privarsi di questo calciatore se sul piatto non vengano messe le giuste cifre. Ciò che sorprende, resta la possibilità di un nuovo colpo per la difesa. Ecco le ultime sulla trattativa di Jaka Bijol.

Un nuovo nome — Finito l'interesse per Rodrigo Becao, sembra essere iniziato quello per un altro centrale bianconero. Jaka quest'anno si è dimostrato il miglior centrale del pacchetto difensivo friulano e non saremmo sorpresi se dovesse arrivare una riconferma anche in vista della prossima stagione. Il punto è che bisogna vedere dove potrebbe confermarsi, visto che il Napoli sembra fare sul serio ed averlo messo tra i nomi papabili per sostituire Kim Min Jae. Il mercato è alle porte, ma le trattative sembrano essere già roventi. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime in vista dei prossimi incontri. La Salernitana senza il suo miglior giocatore: il punto <<<