Calciomercato Udinese | Affare Rosier: i friulani offrono 6 milioni al Besiktas

La squadra allenata da Andrea Sottil continua ad allenarsi in vista dei prossimi incontri. Prima ci sarà l'amichevole contro la Cremonese e poi sarà ora di pensare unicamente al campionato, visto che dal quattro di gennaio non si potrà più tornare indietro. Mentre la squadra si allena sui campi del Bruseschi, c'è un giocatore che ha grande voglia di fare la differenza e poter farsi valere sotto tutti i punti di vista. Si parla di un calciatore che al momento non trova grande spazio e vorrebbe rilanciarsi. Come raccontato stamattina, Il direttore dell'area tecnica Pierpaolo Marino ha fiutato l'affare e di conseguenza vuole provare in tutti i modi a chiudere questo colpo in vista del mercato invernale, anticipando tutte le possibili avversarie.