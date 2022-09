Udinese – Parla l’agente Antonelli: “Il Napoli voleva Destiny Udogie”

Senza ombra di dubbio Destiny Udogie è il futuro della nazionale italiana e non solo. In un solo anno è riuscito a prendersi prima la fascia dell'Udinese mettendo i tribuna un giocatore di grande livello come Jens Stryger Larsen e poi è diventato uno dei migliori difensori goleador. Dal suo approdo in bianconero sono già sette le reti messe a segno e non è un caso che i migliori club d'Europa abbiano messo gli occhi su di lui. Il passaggio al Tottenham di Antonio Conte è già stato ufficializzato, ma nel frattempo uno dei due agenti racconta degli importanti retroscena di mercato. Ecco quale squadra si sarebbe interessata al talento incredibile dell'esterno italiano.

Sicuramente questa è una notizia che non farà estremo piacere ai tifosi del Napoli, visto che era arrivata l'ennesima intuizione geniale da parte del direttore sportivo Giuntoli. Nello stesso tempo i tifosi dell'Udinese sono contenti perché la squadra potrà fare affidamento per un altro anno sulle capacità di un giocatore di livello come Destiny. Solo al termine di questa annata arriverà la meritata promozione in Premier League dove dovrà cimentarsi con i migliori talenti del mondo.