News Udinese | L’agente di Udogie: “Noi dobbiamo tanto ai friulani”

L'avvio scoppiettante di Destiny Udogie , già autore di due reti in questo campionato , ha destato l'interesse di tutti i media sportivi italiani. Sul suo assistito è tornato ha parlare il suo procuratore Ferdinando Guarino che a SpazioJ ha parlato della scelta del terzino di giocare in Premier League e non solo. " Noi dobbiamo tanto all’Udinese. Ha avuto la possibilità di giocare con continuità, facendo più di 30 partite in Serie A. Considerando che è un 2002, non era per nulla scontato avere questa opportunità. L’Udinese per lui è un passo fondamentale del suo percorso di crescita e una squadra a cui lui e noi dobbiamo davvero tanto. Il modo di ripagarla è dare il massimo fino all’ultimo giorno , a prescindere dal fatto che sia in prestito quest’anno. Lui si sente di dare il massimo e lo sta facendo, questa è la cosa più importante”.

Il noto procuratore infine ha parlato della mancata convocazione del suo giocatore da parte di Mancini e del suo rapporto con la Nazionale italiana: "Udogie è un giocatore monitorato dalla nazionale maggiore. In passato c'è stato un discorso relativo a uno stage in cui ha avuto un piccolo problema fisico che gli ha impedito di partecipare. Questa volta speravamo in una convocazione ma è stato convocato comunque con l'U-21, dimostrando davvero un attaccamento particolare alla nazionale. Aveva un problemino fisico – a causa di uno scontro avvenuto in campo nell'ultima di campionato contro l'Inter – e nonostante non fosse al 100% ha dato il suo contributo, stringendo i denti e facendo partite importanti sia contro l'Inghilterra che contro il Giappone. Ha grande attaccamento per la maglia azzurra, ci sarà comunque tempo per la nazionale maggiore. L'obiettivo è quello. Lui è italiano, nato in Italia, che sente la maglia azzurra e lo sta dimostrando".