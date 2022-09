Udinese – Andrea Sottil è il coach del mese di Settembre per la Serie A

Il mister bianconero dopo tantissima gavetta durata un sacco di stagioni arriva finalmente alla sua prima grande soddisfazione. Andrea Sottil è ufficialmente il miglior coach per il mese di Settembre secondo la Lega Serie A. Un premio più che meritato se andiamo ad analizzare un avvio di stagione che è stato spettacolare. Nemmeno un errore dall'inizio dell'anno fino ad oggi con una squadra che vola nelle zone alte della classifica. Questo settembre è stato a dir poco spettacolare visto che sono arrivate solo vittorie ed anche di un certo peso. Entriamo nello specifico ed analizziamo i successi ottenuti da una squadra diretta in maniera impeccabile.

Dal 31 di Agosto l'Udinese ha incanalato un insieme di risultati positivi di un certo livello. La prima vittoria era arrivata qualche giorno prima con la neopromossa Monza, ma a dare fiducia alla squadra sono stati i tre punti ottenuti contro la Fiorentina. Decisivo il gol di Beto, da quel momento in poi è partita la giostra sia con le grandi che con le piccole. Una settimana dopo è arrivata la vittoria contro la Roma di José Mourinho, partita mai in discussione e risultato finale di 4-0. Subito dopo c'è stata la conferma anche in una trasferta difficile come quella contro il Sassuolo, un 3-1 sudato e una vittoria raggiunta solo nel recupero. Tre punti, però, che hanno dato slancio verso l'ultimo incontro di questo mese.