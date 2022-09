Hellas – Udinese / A centrocampo parte la sfida: in quattro per due maglie

La squadra si avvicina sempre di più al ritorno del campionato. Lunedì è in programma il monday night con il Verona: tutte le ultime

Redazione

La squadra bianconera si prepara al prossimo incontro di campionato. Una sfida tutt'altro che scontata contro una società che non è partita nel migliore dei modi, ma ha una grandissima voglia di riscatto. L'Hellas Verona di Gabriele Cioffi ha raccolto solo cinque punti nelle prime sette giornate, ma l'idea è quella di dare una decisa sterzata a questo percorso poco prolifico. Il match con l'Udinese sarà un vero e proprio crocevia, al momento anche Andrea Sottil sta lavorando intensamente pensando alla partita. Si studiano tutte le possibili soluzioni sul campo da gioco. A centrocampo, come di consueto, parte quello che è definibile come un vero e proprio ballottaggio. Sono quattro i giocatori in lotta per una sola maglia.

L'ipotetica formazione dell'Udinese è già decisa per gran parte, ma restano ancora diversi dubbi da risolvere. Per i ruoli di mezz'ala ci sono solo due posti liberi, ma per il momento sono quattro i talenti che vogliono fare la differenza. Jean Victor Makengo, Sandi Lovric, Tolgay Arslan e Lazar Samardzic sono tutti in corsa per due maglie da titolari. Questi dubbi molto probabilmente resteranno nella mente del mister fino a poco dal fischio d'inizio. Nel frattempo, però, ci si può fare un'idea su chi potrebbe partire dal primo minuto.

I possibili titolari

In una situazione come questa, con una pausa lunga due settimane e tanto tempo per preparare la partita, potrebbe partire titolare chi ha seguito al meglio tutta la preparazione. In questo modo troveremmo avvantaggiati ben due talenti, stiamo parlando di Makengo che non ha avuto nessun impegno con la Francia e Arslan che non è mai stato convocato dalla Germania. Questa resta un'ipotesi con Samardzic e Lovric che, invece, faranno il possibile per poter partire dal primo minuto. Cambiando rapidamente discorso, non perdere le affermazioni del centrocampista Tolgay Arslan: il punto sulla nuova stagione <<<