Notizie Udinese – Multa in arrivo per Udogie / Le ultime sull’incidente

Il difensore laterale bianconero (come annunciato qualche ora fa) è stato coinvolto in un incidente nei pressi del centro di Udine nel corso della scorsa nottata. Fortunatamente nessuno ha tratto delle gravi problematiche e di conseguenza tutti sono liberi di tornare alla loro vita normale ma non senza conseguenze. Proprio in queste ore è arrivato il comunicato ufficiale dell'Udinese che dichiara la colpa di Destiny Udogie e soprattutto che verrà multato come di dovere. Non perdiamo altro tempo ed andiamo subito a leggere il comunicato ufficiale uscito proprio in queste ore sul sito e sui social e scritto dalla dirigenza della squadra bianconera.

La ricostruzione

Nel corso della notte appena passata, il laterale italiano Destiny Udogie ha perso completamente il controllo della sua nuova Mercedes. L'ex Verona si è andato a schiantare contro un bar e i tavolini esposti al di fuori di esso. Le parole della barista sono state molto chiare ed ha definito il fragore l'incidente come una vera e propria bomba. Come detto in precedenza e per fortuna del calciatore a parte ai danni del locale e dell'autovettura nessuno sembra essersi fatto realmente male. Proprio oggi, infatti, Destiny è tornato ad allenarsi con i compagni di squadra. Domenica sera lo attende un match importante contro la Roma di José Mourinho. La sua presenza non è assolutamente in dubbio e il calciatore sembra essere già pronto per tornare a vincere. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime che arrivano dal mercato. Becao prepara le valigie: sarà addio in estate <<<