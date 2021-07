News Udinese – Gli ultimi aggiornamenti dal ritiro austriaco

Siamo oramai arrivati al giro di boa per quanto riguarda il ritiro in quel di St. Veit. Andiamo a vedere il programma di ieri

Siamo oramai arrivati al giro di boa per quanto riguarda il ritiro in quel di St. Veit e soprattutto siamo a sole tre settimane dall'inizio del campionato di Serie A , dove la società guidata da Luca Gotti se la dovrà vedere contro la squadra di Cristiano Ronaldo, il tutto finalmente con il ritorno del pubblico negli stadi. L'Udinese non ha nessuna intenzione di farsi trovare impreparato , di conseguenza mentre sul campo ci sono i giocatori che preparano le proprie gambe ai prossimi impegni, fuori dal campo ci sta pensando la dirigenza guidata da Pierpaolo Marino ad offrire al mister la rosa più competitiva possibile. Andiamo a vedere il programma di ieri in quel di St. Veit.

Dopo il riposo domenicale, la squadra del patron Giampaolo Pozzo, si è ritrovata sui campi della Jacques Lemans Arena per una doppia seduta di allenamenti. Al mattino il team si è diviso tra allenamenti sul campo da gioco, lavoro di forza e per migliorare il fisico in palestra. Dopo la pausa pranzo, la squadra si è riunita tutta assieme sui campi austriaci e sotto una pioggia battente hanno completato dei torelli, poi esercitazioni tecnico tattiche in cui si è potuto analizzare l'andamento del team alle prese con nuovi moduli e nuovi schemi. Infine per concludere la giornata è stata organizzata una partitella a campo ridotto. Il prossimo appuntamento è fissato per oggi. Giornata in cui la squadra avrà ancora a che fare con l'ennesima doppia seduta. Andiamo a scoprire qual è il prossimo appuntamento in programma per la squadra di mister Gotti.