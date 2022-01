Notizie Udinese – Allegri: ”Ecco cosa serve per vincere domani”

Domani sera, l'Udinese affronterà la Vecchia Signora. L'allenatore dei piemontesi, Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa

Nonostante l' Udinese sia una delle squadre di Serie A più colpite dal Covid, dovrà scendere in campo domani sera contro la Vecchia Signora . Una settimana fa, in piena emergenza, il team friulano è stato sconfitto 2-6 dall' Atalanta. Vedremo se domani ci sarà un altro ko pesante oppure se i bianconeri riusciranno ad evitare il peggio. Nel frattempo, Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa. Ecco le sue parole .

Ecco il pensiero di Max Allegri sulla partita di domani sera. ''Non è questione di reazione, la Supercoppa è una partita secca e il campionato è diverso. L'Udinese è una squadra fisica, bisognerà avere pazienza e fare una partita tecnica per cercare di vincere, invertendo la tendenza con le medio-piccole. Formazione? Domani ci saranno cambiamenti perchè mercoledì abbiamo giocato 120 minuti. Fortunatamente stiamo tutti bene per ora tranne Bonucci, che ha avuto un risentimento in allenamento e tornerà dopo la sosta, e Danilo non ancora al meglio. Vi dico che in porta ci sarà Szczescny, mentre in difesa giocheranno Rugani, De Ligt, Cuadrado e forse Pellegrini. Ho un dubbio tra Kulusevski e Bernardeschi, ma comunque i cambi dovranno essere decisivi''.