Udinese – Max Allegri recupera Rabiot / Le ultime dalla Continassa

La squadra diretta da Max Allegri si prepara ai prossimi incontri di campionato. Stiamo parlando di una società che ha grande voglia di fare la differenza e soprattutto di tornare a competere per traguardi più importanti della Conference League. La prima di campionato non sarà assolutamente un incontro semplice e contro l'Udinese bisognerà dare oltre il 110% se la Vecchia Signora vorrà conquistare i tre punti. In queste ore per il tecnico livornese, però, arrivano delle belle notizie. Andiamo a vedere nel dettaglio tutte le ultime sui giocatori del team di Torino che hanno effettivamente recuperato dai loro guai fisici.

Il primo grosso innesto in vista del match del 20 di Agosto è senza ombra di dubbio il centrocampista francese Adrien Rabiot . Dopo una stagione straripante da miglior giocatore bianconero arriva quella che è a tutti gli effetti la sua riconferma. Nel centrocampo della Vecchia Signora ci si aspetta che lui prenda in mano la squadra e la conduca alla vittoria. Non è solo lui, però, l'innesto che potrebbe far fare il salto di qualità agli uomini di Allegri. Ricordiamo che contro l'Udinese non ci sarà Paul Pogba , ma dovrà essere proprio il francese a rendere il centrocampo bianconero tra i migliori di tutto il nostro campionato.

Paura per Perin

Difficilmente Mattia Perin sarebbe stato titolare contro l'Udinese vista la presenza di Szczesny, ma in queste ore c'è preoccupazione per le sue condizioni. L'infortunio alla spalla preoccupa e non poco visto che stiamo parlando proprio di quella sinistra che ha già ricevuto due interventi chirurgici. Nei suoi confronti c'è massima attenzione e vedremo quando rientrerà e soprattutto quando verrà fuori una data per il suo rientro.