Notizie Udinese – Le parole dei due allenatori in conferenza stampa

E’ tempo di vigilia. Domani, alle ore 15, l' Udinese scenderà in campo per affrontare lo Spezia , ancora a caccia della prima vittoria in campionato. Sarà un match equlibrato ed aperto dove ogni piccolo dettaglio potrà fare la differenza. Luca Gotti e Thiago Motta sono intervenuti in conferenza stampa per presentare questa partita. Ecco cosa ha detto. Il primo a parlare è stato l'allenatore dei liguri. Ecco cosa ha detto.

Il neo tecnico dei liguri ha detto la sua sulla partita e sull'Udinese. ''Sono una squadra molto fisica e con grande qualità individuale. Il collettivo è insieme da tanti anni. Si conoscono. Hanno fatto due buone partite, ma non sono d'accordo con il fatto che abbiano dominato il Venezia. I veneti hanno giocato con coraggio e hanno subito contropiedi, una delle forze dell'Udinese'' - prosegue Motta - ''Vogliono sempre pressare e mettere in difficoltà l'avversario, possono fare male, ne siamo consapevoli. Non sono cambiati molto dall'anno scorso, dobbiamo stare attenti anche quando saremo noi ad attaccare. Difesa a 4? Nel calcio ci sono tanti moduli, ma non è la cosa più importante per me. Possiamo giocare con molti moduli anche domani. In attacco ancora non so chi giocherà. Tutti quelli che ho convocato possono scendere in campo''. A breve sarà il turno di mister Gotti.