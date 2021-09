Notizie Udinese – I precedenti con lo Spezia: non ci crederete, ma…

Domani alle ore 15, l'Udinese affronterà lo Spezia. Scopri assieme a noi i precedenti tra le due società: i dettagli

Archiviata la sosta delle Nazionali, l'Udinese è pronta a tornare in campo. I ragazzi di Gotti vogliono dare continuità ai risultati delle prime due giornate. All'esordio è arrivato il pareggio in rimonta contro la Vecchia Signora, mentre nel turno successivo c'è stata la convincente vittoria per 3-0 contro il Venezia. Domani, i friulani se la vedranno con lo Spezia, che si trova a quota un punto in classifica. I liguri sono alla ricerca della prima vittoria in campionato. Ma non perdiamoci in chiacchiere. Andiamo a scoprire i precedenti tra le due società.