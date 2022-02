Udinese – Deve alzare bandiera bianca / Scatta l’emergenza difesa

Il team bianconero sta affrontando diversi problemi in vista del prossimo incontro. Un centrale ha alzato bandiera bianca. Tutte le ultime

Redazione

Il team bianconero si avvicina al prossimo incontro di campionato. La squadra ha bisogno di tornare a fare punti, perché la distanza con le dirette inseguitrici non è più rassicurante. Ad oggi, sono solo tre i punti che separano il team di Gabriele Cioffi dalle dirette inseguitrici. Quest'ultime stanno prendendo sempre più fiducia e proprio ultimamente hanno iniziato a fare filotti di risultati utili positivi (guardare la situazione Cagliari). Il match di domani sera, di conseguenza, si può definire fondamentale sotto diversi punti di vista. Solo i tre punti potrebbero mettere tranquillità in un ambiente che da diverso tempo non sta avendo serenità. Anche perché domani bisognerà fare a meno di un difensore centrale e di conseguenza scatta una vera e propria emergenza.

L'assente

Il giocatore ha rimediato un fastidio muscolare e quasi certamente non sarà dell'incontro. Stiamo parlando di un ottimo tappa buchi e un giocatore in grado di dare sempre un appoggio in caso di emergenza. Il difensore al centro dell'articolo è l'olandese Marvin Zeegelaar. Al momento la sua presenza è in forte dubbio e quasi sicuramente si dovrà accomodare in tribuna o seguire i suoi compagni da casa. Sfortunatamente non è l'unico difensore a dover alzare bandiera bianca. Ci sono anche altri componenti, andiamo a vedere di chi stiamo parlando.

Il capitano

Ad inizio settimana ha confermato di non stare molto bene. Il suo percorso riabilitativo dopo un problema al ginocchio continua, si spera di poterlo avere già domenica, ma sarà molto difficile. Stiamo parlando del capitano Bram Nuytinck, che sta attraversando un momento tutt'altro che semplice. Cioffi deve comunque studiare una formazione che possa mettere in difficoltà la società avversaria. Andiamo a vedere quale potrebbe essere la probabile del match di domani. Tutte le ultime su uno scontro importante e che non si può sbagliare. La novità <<<