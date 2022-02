Notizie Udinese – Sarri deve trovare una soluzione / Il possibile sostituto

Se Atene piange, sicuramente Sparta non sta ridendo. Il prossimo incontro si avvicina, ma le due squadre sono ancora alle prese con defezioni

Redazione

Il team bianconero ha quasi completato il suo lavoro in vista del prossimo match di campionato. Stiamo parlando di una partita tutt'altro che semplice e in cui la squadra guidata da Gabriele Cioffi deve trovare un risultato positivo obbligatoriamente. Sono solo tre i punti che dividono la società dalla zona retrocessione, questo è un bottino tutt'altro che rassicurante (anche se ci sono due partite da recuperare). Sulla partita di domani non solo l'Udinese deve far fronte ai suoi problemi,ma c'è anche un'altra squadra che non è al meglio. Stiamo parlando dell'avversario, stiamo parlando della società biancoceleste. Sarri sta vivendo una vera e propria emergenza, andiamo a vedere la defezione principale per il tecnico nato in Campania, ma cresciuto in Toscana.

L'assente

Il giocatore che ha alzato bandiera bianca è una pedina fondamentale per il team della capitale. Stiamo parlando di uno dei migliori bomber d'Europa per gol fatti e medie realizzative. Il giocatore al centro dell'articolo è il centravanti Ciro Immobile. Uno dei veri e propri punti di riferimento per tutta la formazione nelle ultime stagioni. Ora bisogna fare il possibile per potersi riprendere, anche se sarà molto difficile la sua presenza contro i bianconeri alla Dacia Arena. Andiamo a vedere in che modo scenderà in campo la società biancoceleste.

Al suo posto

Molto probabilmente si continuerà su uno schema già usato questa stagione e stiamo parlando del falso nueve. I giocatori al centro dell'attacco domani potrebbero essere due: Felipe Anderson o Pedro. Stiamo parlando di due talenti che sanno fare benissimo anche il ruolo inventato da Pep Guardiola. Le novità non finiscono qua, scopri le probabili formazioni in vista dell'incontro di domani sera. Ci sono diverse novità sia da una parte che dall'altra. Bisogna fare il possibile per poter trovare una soluzione e mettere in campo la formazione migliore. Le ultimissime <<<