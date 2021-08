News Udinese – Ottima amichevole. Come si è comportato il neo acquisto?

Nella giornata di ieri è andata in scena l'amichevole contro il Cjarlins Muzane. Andiamo a vedere come è andato il match

Dopo i risultati negativi nelle ultime due amichevoli , serviva un ottimo risultato per fornire fiducia alla squadra ed al team. Nella giornata di ieri è andata in scena l'amichevole contro il Cjarlins Muzane . Squadra guidata dal ex mister della primavera Massimiliano Moras. Andiamo a vedere come è andato il match e se ci sono state delle sorprese .

La società friulana scende in campo con un classico 3-5-2. L'undici iniziale è così composto: Scuffet, Ballarini, De Maio, Zeegelaar, Micin, Arslan (1’st Ianesi), Jajalo, Samardzic, Palumbo, Forestieri, Okaka. Una delle più grandi sorprese è sicuramente l'esordio di Lazar Samardzic. Il team parte subito fortissimo e sin dall'inizio si impadronisce della partita. Al terzo minuto la squadra va subito in vantaggio. Gran bel gol da parte di Micin, ma da annotare il super assist del neo acquisto tedesco. Al 16’ arriva il secondo gol e la fimra è di Tolgay Arslan con un'azione personale in cui buca la retroguardia slovena. La terza marcatura viene firmata da Stefano Okaka. Nasce tutto da una giocata verticale di Arslan verso Samardzic che riceve palla di spalle al limite dell’area, controlla e serve Forestieri in area. Conclusione dell’argentino respinta da De Luca sulla quale si precipita Okaka che non perdona. Il secondo tempo di gioco continua così com’era finito, ossia con i bianconeri padroni del campo. Infatti, già al minuto 58 poker per l’Udinese e doppietta personale di Petar Micin, nuovamente su assist di Samardzic. Andiamo ora avedere quale sarà il prossimo impegno dei bianconeri.