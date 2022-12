Udinese-Lecce | L’amichevole di venerdì pomeriggio sarà a porte chiuse

La squadra allenata da Andrea Sottil ha portato a termine la terza amichevole di questo pre seconda parte di campionato. Ad oggi le partite sono state giocate abbastanza bene dalla squadra e si inizia a intravedere una graduale crescita, anche se i risultati non sono ancora arrivati. Proprio quando l'incontro sembrava volgere al termine, un errore di Simone Pafundi ha spalancato il campo all'attaccante Inaki Williams che non si è fatto pregare ed ha messo a segno la rete che è valsa la vittoria finale. Ora bisogna pensare all'incontro di venerdì prossimo contro il Lecce . Le ultime sulla sfida ai salentini.

I bianconeri hanno reso noto sul proprio sito ufficiale che l'amichevole di venerdì pomeriggio sarà giocata da entrambe le compagini a porte chiuse. Non sarà quindi possibile vedere dal vivo il rientro di giocatori importanti come Udogie e Deulofeu. I due dovrebbero tornare in campo, almeno per una manciata di minuti, proprio contro i giallorossi di mister Baroni.

Il comunicato ufficiale

I bianconeri hanno pubblicato un breve comunicato sui propri canali, dando tutte le indicazioni sulla sfida. "Udinese Calcio comunica che il test amichevale contro il Lecce, in programma venerdì 23 dicembre alle ore 15.30 alla Dacia Arena, sarà disputato a porte chiuse. Sarà possibile seguire la gara in diretta esclusiva su Udinese Tv, canale 12 del digitale terrestre in FVG e in streaming sul sito www.udinesetv.it ".