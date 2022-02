Udinese – Una vera e propria rivoluzione / L’olandese conquista Cioffi

Il giocatore bianconero non era partito al meglio e sembrava ai margini della società. Ora sta sorprendendo tutti, allenatore compreso

Redazione

Il tecnico bianconero ha ottenuto degli ottimi spunti grazie al match di domenica. Nella partita vinta dall'Udinese per 2-0, sono diversi i giocatori che si sono fatti notare ed hanno conquistato la fiducia del mister toscano. Il prossimo incontro si avvicina e la squadra continua a lavorare in vista di una partita che si rivelerà a dir poco fondamentale. Gli avversari sono carichi e vogliono dimenticare il prima possibile la sconfitta dell'Allianz Stadium. Anche l'Udinese però sembra essersi rilanciato, manca solo la conferma definitiva. Assieme alla squadra hanno dato il meglio di loro dei componenti che sembravano ai margini della società, andiamo a vedere di chi si sta parlando. Ora lotta per il posto da titolare.

Il profilo

Il giocatore al centro dell'articolo non riusciva ad avere più spazio all'interno del team bianconero. Nonostante questo ha continuato il suo processo di crescita e si è sempre allenato al massimo. Intorno ai primi di Gennaio ha avuto la sua occasione, ma la squadra in quei match era interessata (solamente) a limitare i danni, viste le tante assenze. Contro il Toro ha avuto un'altra chance e l'ha colta alla grandissima, giocando un match coriaceo e bloccando tutte le offensive avversarie. Si è rilanciato in maniera incredibile, ecco di chi stiamo parlando.

L'olandese

Stiamo parlando di Marvin Zeegelaar, fino ad oggi ha sofferto parecchio la concorrenza e l'adattamento ad un nuovo ruolo, ma dopo la super prestazione dell'altro giorno non può far altro che candidarsi (di nuovo) alla titolarità Da non sottovalutare anche la crescita del giocatore, che potrebbe convincere Cioffi a dargli l'ennesima maglia da titolare.