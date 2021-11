Notizie Udinese – L’andamento dei nazionali / Larsen si ripete

La squadra bianconera ha ricominciato a lavorare in vista del prossimo match. Intanto ecco come vanno i giocatori impegnati con la nazionale

La squadra proprio oggi inizierà la preparazione al prossimo match di campionato, che sarà contro il Torino allenato da Ivan Juric. Si prospetta un impegno tutt'altro che semplice e la squadra vorrebbe trovare i tre punti anche in trasferta, ma sicuramente non sarà facile poterli ottenere. Lo stadio Olimpico Grande Torino è uno dei campi più difficili su cui giocare e infatti Luca Gotti non vuole cali di tensione continua a premere sui giocatori. Intanto sono due i difensori che vestono la maglia bianconera ad essere impegnati con le rispettive nazionali, vediamo come si stanno comportando.

Oramai è un punto fermo della propria nazionale e stiamo parlando di una selezione tutt'altro che semplice. Il difensore è diventato il terzino destro titolare dell'albiceleste e il mister Scaloni stravede per lui, dandogli sempre fiducia e tanti minuti. Nell'ultimo incontro ha affrontato l'Uruguay e da una partita tutt'altro che semplice ha dato tutto il meglio. Convincendo la maggior parte dei supporter sudamericani, grazie ad una grande prestazione sia in fase difensiva che in quella offensiva. Stanotte sarà impegnato in uno scontro decisivo per la qualificazione finale. Andrà in scena il Superclasico tra Brasile ed Argentina. Molina è atteso da un banco di prova tutt'altro che semplice. Vediamo anche come se la sta cavando il secondo convocato.