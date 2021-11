News Udinese – Centrocampo senza tregua / L’infortunio non tranquillizza

Il gruppo squadra dovrebbe ricominciare oggi la preparazione. Tutto il programma viene messo giù in vista del prossimo match

La squadra bianconera continua a lavorare in vista del prossimo incontro di campionato, che sarà contro il Torino allenato da Ivan Juric. Bisogna trovare una certa continuità, dato che aprire un ciclo positivo non potrebbe far altro che bene alla società e ai giocatori. La vittoria contro il Sassuolo ha tranquillizzato l'ambiente , ora però tutti hanno voglia di continuare a sorprendere e scalare la classifica. La sfortuna sembra, però, essersi accanita sul centrocampo bianconero, al momento Gotti non può ancora prendere decisioni definitive, un giocatore non sa ancora se ci sarà o meno. Va trovata una soluzione il prima possibile. Bisogna scongiurare tutti i problemi .

Il centrocampista al centro dell'articolo è il tedesco di origini turche Tolgay Arslan . Come tutti ricorderanno, è uscito per infortunio solo qualche minuto dopo l'inizio del match contro i neroverdi. Gotti da quando è passato al nuovo modulo, conta tantissimo sulle sue capacità, dato che riesce a dare tanta corsa, ma allo stesso tempo ha qualità che non vanno sottovalutate. Gotti resta sulle spine e deve preparare due partite completamente diverse. Dipenderà tutto dal centrocampista tedesco e solo quando deciderà si scoprirà quale sarà lo stile di gioco adottato dai friulani. Vediamo le due idee che ha il tecnico.

In caso di presenza da parte di Tolgay Arslan la squadra scenderà in campo con il suo nuovo modulo. La difesa a quattro ha convinto ed è pronta per essere riconfermata. In caso si assenza del giocatore con origini turche, il team bianconero tornerà al più classico dei 3-5-1-1. La formazione è praticamente la solita, non dovrebbero esserci sorprese nell'undici titolare, anche se Samardzic scalpita e vorrebbe finalmente avere la sua chance da titolare. Non finisce qua il programma di MondoUdinese. Scopri assieme a noi come sta giocando un ex bianconero in Turchia. Sorprende tutti <<<