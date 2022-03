Notizie Udinese – 11 anni di attesa / Arrivato il momento giusto?

Il team bianconero continua il suo processo di crescita e la squadra non vede l'ora di avere a disposizione un nuovo banco di prova

Redazione

Il punto — La squadra bianconera continua il suo processo di crescita. I risultati arrivati nell'ultimo mese lo hanno dimostrato nel miglior modo possibile, dato che il team non solo è uscito dalla rischiosa lotta retrocessione ma si è anche rilanciato per le zone nobili della classifica. L'obiettivo di fine anno è quello di arrivare nella parte sinistra e di conseguenza nella top 10, anche se non sarà facile e diverse squadre sono pronte per mettere in difficoltà gli uomini di Gabriele Cioffi. Il primo incontro della verità sarà proprio quellodi dopodomani quando l'Udinese si recherà allo stadio Diego Armando Maradona per affrontare il Napoli di Luciano Spalletti (attualmente secondo in classifica). Un dato rende la vittoria un'impresa ancora più ardua di quanto si potesse pensare. Ecco di cosa si parla.

11 anni

Come si può evincere dal titolo dell'articolo è più di un decennio che la squadra friulana di Giampaolo Pozzo, in trasferta, non riesce ad ottenere i tre punti ai danni dei campani di Aurelio De Laurentiis. Viste le ultime prestazioni delle due società, però, potrebbe esserci per la prima volta una possibilità di debacle. Le ultime partite dell'Udinese fanno sicuramente ben sperare sotto ogni punto di vista anche se al momento il risultato resta difficile da raggiungere e c'è una montagna da scalare.

Lo stadio

Anche la componente formata dal pubblico potrebbe fare la differenza, dato che ci si aspetta quasi il tutto esaurito al Diego Armando Maradona. Le due squadre vogliono sorprendere e dare tutto sul campo proprio per far gioire i tifosi presenti allo stadio, ma sicuramente sotto questo punto di vista è avvantaggiato il Napoli. Questa non è l'unica novità di giornata, dato che nell'ultimo periodo sembra essere tornato in auge il nome di un giocatore molto interessante. Si parla di un talento a tutto tondo e che finalmente potrebbe trovare più spazio. Il protagonista <<<