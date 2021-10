Notizie Udinese – Notizia terribile / In forte dubbio per Bergamo

L'Udinese continua la preparazione in vista della gara contro l'Atalanta. Un titolarissimo rischia di dare forfait

Manca sempre meno alla gara contro l'Atalanta. Gli uomini di Gasperini, in campionato sono reduci dalla vittoria ad Empoli, ma ieri sono stati battuti in rimonta dal Manchester United in Champions League. Questa sconfitta potrebbe portare ripercussioni negative. Come se non bastasse, è arrivato l'ennesimo infortunio: risentimento muscolare alla coscia destra per Demrial. Il turco si aggiunge alla lunga lista di indisponibili. Tuttavia, anche l'Udinese dovrà fare a meno di diversi giocatori. Inoltre, una notizia dell'ultima ora ha scosso l'ambiente: un titolarissimo è in forte dubbio. Ecco di chi si tratta.