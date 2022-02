Udinese – Torino / Deciso l’arbitro che dirigerà il match

Negli ultimi minuti è stato deciso chi sarà il direttore di gara che guiderà l'Udinese nel prossimo incontro. Andiamo a vedere i precedenti

La squadra bianconera si avvicina a grandi falcate al prossimo incontro di campionato. Si vuole, a tutti i costi, invertire la rotta di questo inizio di anno solare, per farlo servono punti e soprattutto una vittoria. Bisogna scongiurare sin da subito la mini crisi che si è aperta nel mese di Gennaio e la chance è ghiotta. Ad Udine arriverà una squadra che deve fare a meno di uno dei suoi perni difensivi, stiamo parlando del centrale brasiliano che ha stupito tutti in questa prima parte di stagione: Gleison Bremer. L'Udinese deve approfittarne, ma intanto andiamo a vedere chi arbitrerà il prossimo incontro del team friulano. L'AIA ha deciso il fischietto che dirigerà il prossimo match .

L'arbitro prescelto per questa partita è Antonio Rapuano della sezione di Rimini. Al suo fianco ci saranno gli assistenti Grossi e Pagnotta. Il quarto uomo deciso per l'incontro è Camplone. A richiamare al Var il direttore ci penserà (se ce ne fosse bisogno) l'arbitro Di Paolo ed il suo assistente Minelli. Questa non è la prima partita stagionale dell'Udinese che viene arbitrata dal fischietto della sezione romagnola. Andiamo a vedere tutti i precedenti tra il direttore di gara e la squadra friulana.