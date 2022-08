Udinese – Ecco l’arbitro per il match con i rossoneri: tutti i precedenti

La squadra allenata da Andrea Sottil non vede l'ora di scendere in campo per dire la sua e fare la differenza. Stiamo parlando di un team che ha tutto l'interesse per mettere in difficoltà l'avversaria e non vede l'ora di iniziare il suo campionato nel migliore dei modi. Le prossime ore potrebbero essere molto importanti e senza ombra di dubbio non sarà semplice riuscire a fermare una società come gli attuali campioni d'Italia in quel di San Siro. Lo stadio si prospetta una vera bolgia, visto che ospiterà la squadra di Stefano Pioli per la prima volta da quando ha vinto il titolo. Intanto l'associazione italiana arbitri ha comunicato chi dirigerà questo incontro di campionato.