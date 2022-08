Notizie Udinese – Sottil senza un centrocampista: pronto il sostituto

Il primo team del Friuli non vede l'ora di iniziare il campionato, ma al momento si trova senza un centrocampista. Ecco chi lo sostituirà

Redazione

La prima squadra del Friuli continua a lavorare in vista della prossima partita di campionato. Stiamo parlando di un team che non vede l'ora di poter sorprendere e dire la sua in vista della prossima stagione. Sicuramente non sarà facile fare a meno di un talento come Nahuel Molina che è partito solo qualche giorno fa, ma la dirigenza si è mossa nel migliore dei modi trovando dei sostituti perfetti in Soppy ed Ebosele. Domani sera ci sarà la partenza per Milano e ci si concentrerà unicamente sulla partita di San Siro. Un match destinato a fare la differenza in vista del nuovo campionato.

Al momento Andrea Sottil può contare su praticamente tutta la rosa, tranne un giocatore. Il protagonista dell'articolo è sicuramente tra i centrocampisti più longevi ed importanti nella rosa del tecnico ex Pescara. Stiamo parlando di Tolgay Arslan, che con certezza e secondo anche i migliori quotidiani sportivi nazionali, dovrà alzare bandiera bianca. Adesso la palla passa al tecnico, che possiede una rosa molto lunga e di conseguenza può continuare a fare la differenza. Al suo posto dovrebbe esserci un giocatore di rottura come il francese Jean Victor Makengo. L'altra mezz'ala, invece, verrà occupata da un sempreverde Roberto Pereyra. A questo punto non perdere tutte le info sul possibile rientro del tedesco di origini turche.

Quando il rientro

L'infortunio non va sottovalutato, ma non sembra essere grave e di conseguenza la società lavora per poter riportare sul campo da gioco il centrocampista il prima possibile. Le sue condizioni verranno valutate giorno dopo giorno e per il momento continua ad allenarsi a parte. Già dalla prossima partita, però, potrebbe tornare a tutti gli effetti tra i titolari in lotta per una maglia.