News Udinese – L’arbitro del match scudetto è deciso / Tutti i precedenti

Ecco chi sarà il direttore di gara per l'incontro di campionato che deciderà lo scudetto 2022/23. Tutti i precedenti con le due squadre

Ieri pomeriggio sono uscite tutte le designazioni della giornata di campionato. I bianconerisanno che dovranno giocare una partita perfetta contro un avversario di grandissimo livello come il Napoli di Luciano Spalletti. Per poter battere la società partenopea serviranno tutti e undici i titolari al top della condizione fisica. L'Udinese non ha nessuna intenzione di essere la vittima sacrificale che darà il via alla festa scudetto ed anzi giocherà per vincere e rinviare tutto ancora di almeno una giornata. Concentrandoci sempre sul match, andiamo a vedere tutta la quaterna arbitrale più assistenti al Video Assistence Referee che sono stati convocati per il match di domani.

Il direttore di gara sarà l'arbitro Rosario Abisso di Palermo. Come suoi assistenti sono stati selezionati Valeriani e Garzelli. Il quarto uomo, invece è Colombo. Per quanto riguardo il VAR avremo Doveri e il suo assistente Paganessi. Per una sfida così importante ci si vuole affidare ad un arbitro di primissima linea. Abisso infatti è da diversi anni all'interno del calcio italiano ed ha sempre fatto parlare di se sia nel bene che nel male. Non mancano i precedenti con tutte e due le squadre. Anzi, c'è anche una particolarità. Andiamo a vedere di cosa si tratta.

Tutti i precedenti — Incredibile dato quello che accompagna il Napoli quando è diretto da Abisso. In tutti i precedenti registrati, i partenopei non hanno mai perso ma non solo, non hanno nemmeno mai pareggiato. Di conseguenza il team partenopeo con Abisso come direttore di gara è sempre riuscito a conquistare i tre punti finali. Per l'Udinese il discorso è un po' diverso, visto che in tutti i precedenti ha collezionato due vittorie, due pareggi, ma anche sette sconfitte. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime sull'attacco. Ecco se bomber Beto ci sarà <<<