News Udinese – Ufficiale l’arbitro del match contro lo Spezia

La lega Serie A ha ufficializzato gli arbitri validi per la terza giornata di campionato. Ecco chi dirigerà l'incontro dell'Udinese

Redazione

Mancano solo pochi giorni prima che ricominci la Serie A. L'Udinese non vede l'ora di poter riprendere il suo cammino che fino a questo momento è stato molto proficuo, dato che in sole due partite ha già portato quattro punti. Una sorprendente rimonta contro la società bianconera allenata da Massimiliano Allegri e poi i tre punti conquistati contro la neo-promossa Venezia guidata da mister Zanetti. Ora ci sarà un altro impegno da non sottovalutare, ma in cui la società friulana parte favorita. Stiamo parlando dell'incontro contro lo Spezia. Oggi è stato designato l'arbitro che dirigerà questo match. Scopri assieme a noi di chi stiamo parlando.

Il direttore di gara

Il direttore di gara del match tra le due compagini bianconere sarà Marco Guida di Torre Annunziata. Uno dei pilastri del calcio italiano. Ben 164 i match arbitrati in Serie A, ma sono molti di più quelli diretti in totale. Parliamo di addirittura 307 match in totale, contando anche le più importanti competizioni mondiali. Si contano quattro caps in Champions League tra qualificazioni e gironi. Parliamo di una persona che sicuramente si fa rispettare e non perde mai il controllo del match. Ben 1300 i cartellini gialli assegnati in carriera ed anche una settantina di rossi commissionati ai giocatori. Scopri ora assieme a noi gli orari del match.

Orari del match

L'incontro andrà in scena domenica pomeriggio alle ore 15. La partita verrà giocata allo stadio Picco di La Spezia che è riuscito ad ottenere tutti i permessi ed apportare tutte le modifiche per poter ospitare il primo match con più di mille tifosi dopo il ritorno nella massima categoria da parte della società ligure. Il clima dello stadio, di conseguenza, sarà a dir poco infuocato. I tifosi spezzini sono pronti per difendere il loro fortino, mentre l'Udinese vuole conquistare altri tre punti importantissimi. Ci si prepara allo spettacolo. Non finisce qua, un giocatore bianconero torna in rosa. Ecco di chi parliamo <<<