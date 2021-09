Notizie Udinese – Non è ancora fatta / Il calciatore in prova fino a domenica

Il calciomercato in entrata dell'Udinese potrebbe non essere finito. La società sta valutando l'acquisto di un portiere

Come riportato dalla nostra redazione, la dirigenza bianconera vuole regalare a Gotti un nuovo portiere. Effettivamente, dopo le partenze di Scuffet e Gasparini, il reparto è incompleto. Serve un terzo componente. Il prescelto sembrerebbe essere Antonio Santurro, classe '92 ex Parma, Bologna e Catania, attualmente svincolato. Tuttavia, la fumata bianca ancora non è arrivata. Il motivo? L' Udinese ha deciso di mettere in prova fino a domenica l'estremo difensore. La decisione della società dovrebbe arrivare lunedì. Se Santurro convincerà lo staff e la dirigenza, sarà il nuovo terzo portiere bianconero, dietro a Silvestri e Padelli. Ma non finisce qui. Per un giocatore che entra (forse), ce ne è uno che esce.