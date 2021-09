Notizie Udinese – Nazionali: Bene Larsen. Udogie si fa male, ma…

Ieri sera, sono scesi in campo con le proprie Nazionali, Jens Stryger Larsen e Destiny Udogie. Ecco come sono andati

Redazione

E’ ancora tempo di Nazionali. Ieri sera, sono scesi in campo Jens Stryger Larsen con la Danimarca e Destiny Udogie con l'Italia Under 21. Il primo è stato impegnato nelle qualificazioni per il Mondiale 2022 in Qatar, mentre il secondo in quelle per gli Europei del 2023. Entrambi, domani faranno ritorno ad Udine. Ma andiamo a vedere come si sono comportati in partita. Partiamo dal danese.

Larsen protagonista

Dopo aver disputato novanta minuti contro le Isole Faroe tre giorni fa, Larsen è partito dalla panchina contro Israele. I suoi compagni di squadra non hanno avuto problemi a portare a casa la vittoria. Sulla carta, si preannunciava un match aperto ed equilibrato. Invece, non c'è stata partita. I ragazzi di Hjulmand hanno surclassato gli avversari con un pesante 5-0. Ad aprire le marcature ci ha pensato Poulsen. Raddoppio di Simon Kjaer. Il terzo gol è ancora firmato Serie A: assist di Damsgaard e rete di Skov Olsen. Nella ripresa prima il 4-0 di Delaney e poi il colpo di testa vincente di Cornelius. Jens Stryger Larsen è entrato al 77' e si è reso subito protagonista: suo il passaggio vincente per il gol dell'ex attaccante del Parma. In totale, durante queste tre gare di qualificazioni, l'esterno bianconero ha giocato centotredici minuti. Adesso è pronto a tornare sotto gli ordini di Luca Gotti. Ma passiamo ad Udogie.

Bene Udogie

L'Italia Under 21 batte 1-0 il Montenegro grazie al gol di Lorenzo Colombo. Seconda partita consecutiva da titolare per Udogie. Il giocatore dell'Udinese ringrazia la fiducia di mister Paolo Nicolato con una prestazione super. In attacco spinge molto, mettendo in difficoltà la retroguardiaavversaria.Bravissimo anche in difesa: al 22' è autore di un provvidenziale anticipo in piena area di rigore su Vukcevic. Tuttavia, a venti minuti dalla fine è costretto ad uscire per un infortunio. Non sembrerebbe nulla di grave, ma in queste ore si sottoporrà a dei controlli per chiarire la situazione. Ad oggi, è da considerare in dubbio per lo Spezia. Nel frattempo, Pierpaolo Marino potrebbe mettere a segno un nuovo colpo. L'ufficialità è nell'aria <<<